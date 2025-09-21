Элита ВСУ захлебнулась в контратаке под Харьковом

В районе Синельниково Харьковской области спецрота 57−1 бригады ВСУ предприняла попытку контратаковать российские позиции. Однако усилия украинских боевиков провалились, передает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах.
«В лесу западнее Синельниково ВСУ предприняли одну попытку контратаки силами спецроты 57-й отдельной мотопехотной бригады, успеха не имели», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что часть подразделений 57-й бригады ВСУ были заблокированы в районе Синельниково. Также вместе с ними попали в огневой капкан и десятки боевиков из 127-й бригады.
Источник отмечал, что по заблокированному противнику наносится огневое поражение. В безвыходном положении оказалось до роты боевиков — от 80 до 200 человек.
