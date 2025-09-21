Ричмонд
Додон предложил будущему премьеру Молдавии первым делом посетить Россию

По словам Додона, именно визит в РФ станет важным шагом к восстановлению отношений между двумя странами.

Источник: Аргументы и факты

Следующий премьер-министр Молдавии должен начать международные визиты с поездки в Россию, чтобы наладить диалог с Москвой. Об этом в интервью РИА Новости заявил бывший президент страны, лидер Соцпартии и один из руководителей патриотического блока социалистов, коммунистов, партий «Сердце Молдовы» и «Будущее Молдовы» Игорь Додон.

По его словам, именно визит в РФ станет важным шагом к восстановлению отношений между двумя странами.

Напомним, парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября.

Ранее Додон заявил, что президент Молдавии Майя Санду способна спровоцировать конфликт в Приднестровье ради укрепления своей власти.

