Додон предложил будущему премьеру Молдавии первым делом посетить Россию

Следующий премьер-министр Молдавии должен начать международные визиты с поездки в Россию, чтобы наладить диалог с Москвой. Об этом в интервью РИА Новости заявил бывший президент страны, лидер Соцпартии и один из руководителей патриотического блока социалистов, коммунистов, партий «Сердце Молдовы» и «Будущее Молдовы» Игорь Додон.
По его словам, именно визит в РФ станет важным шагом к восстановлению отношений между двумя странами.
Напомним, парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября.
Ранее Додон заявил, что президент Молдавии Майя Санду способна спровоцировать конфликт в Приднестровье ради укрепления своей власти.
