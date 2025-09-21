Над Россией сбиты 19 украинских беспилотников. Военная операция, день 1306-й

8:41 Дональд Трамп заявил, что постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер намерен добиться от европейских союзников Вашингтона прекращения закупок российской нефти.
8:27 РИА Новости: российскими подразделениями ликвидированы около двух рот ВСУ в ходе освобождения населенного пункта Сосновка в Днепропетровской области.
8:19 Российские военные штурмуют центр населенного пункта Среднее, наступая к Лиману, сообщает канал «Военкоры русской весны».
8:05 ? Минобороны: 19 украинских БПЛА перехвачены над регионами РФ.
▪️12 БПЛА — над Крымом;
▪️четыре — над акваторией Черного моря;
▪️два — над Брянской областью;
▪️один — над Курской.
8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1306-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.