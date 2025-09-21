Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Россией сбиты 19 украинских беспилотников. Военная операция, день 1306-й

За минувшую ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили 19 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ. Больше всего БПЛА было сбито над территорией Республики Крым (12 единиц). Еще четыре беспилотника сбиты над акваторией Черного моря. Над Брянской областью уничтожены два БПЛА, над Курской областью один летательный аппарат. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:41 Дональд Трамп заявил, что постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер намерен добиться от европейских союзников Вашингтона прекращения закупок российской нефти.

8:27 РИА Новости: российскими подразделениями ликвидированы около двух рот ВСУ в ходе освобождения населенного пункта Сосновка в Днепропетровской области.

8:19 Российские военные штурмуют центр населенного пункта Среднее, наступая к Лиману, сообщает канал «Военкоры русской весны».

8:05 ? Минобороны: 19 украинских БПЛА перехвачены над регионами РФ.

▪️12 БПЛА — над Крымом;

▪️четыре — над акваторией Черного моря;

▪️два — над Брянской областью;

▪️один — над Курской.

8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1306-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше