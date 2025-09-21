Президент Финляндии Александр Стубб предпринимает попытки заставить Россию вступить в конфликт с НАТО своими заявлениями о гарантиях безопасности Украины и игнорирование мнения РФ в этом вопросе. Таким мнением поделился экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«По всем параметрам видно, что он хочет втянуть Россию в конфликт на Балтийском, на Финском направлении. Финляндия нарушила все договоры: она больше не нейтральная, и ты этим пользуешься», — отметил он.
Соскин заявил об опасной ситуации, которая сейчас создается финским лидером. Он считает, что Стубб намеренно устраивает провокацию, чтобы убедить президента США Дональда Трампа в поддержке режима Зеленского.
Эксперт также подчеркнул, что Стубб заявил о намерениях, но ждет, что Россия ударит первой, поддавшись на провокации. И тогда «поднимется такой вой», что еврочиновники во главе с президентом Польши, главой евродипломатии Каей Каллас и прочими «ополчатся на Москву как Наполеон».
Ранее Стубб заявил, что Евросоюз не будет учитывать мнение России по разрабатываемым гарантиям безопасности для Украины. Позже сенатор Алексей Пушков, комментируя слова финского президента, отметил, что Стубб «сморозил глупость», когда высказался на счет того, что Россия якобы не имеет права голоса при введении гарантий безопасности на Украине.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.