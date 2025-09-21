Лукашенко поздравил мотострелков с профессиональным праздником

«Проходят годы, меняются поколения, но всегда неизменным уважением у народа будет пользоваться легендарная пехота — наша гордость и слава. Все те, кто 80 лет назад героически ковал победу на полях Великой Отечественной войны, честно выполнял свой солдатский долг в Афганистане и сегодня ежедневным ратным трудом приумножает обороноспособность государства и боеготовность армии», — говорится в поздравлении.