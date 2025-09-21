Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко поздравил мотострелков с профессиональным праздником

МИНСК, 21 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил военнослужащих механизированных соединений и воинских частей Вооруженных Сил, ветеранов с Днем мотострелков, сообщила пресс-служба главы государства в воскресенье.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

Глава государства особо отметил, что мотострелки являются надежными защитниками мирного труда белорусов и суверенитета нашей республики.

«Проходят годы, меняются поколения, но всегда неизменным уважением у народа будет пользоваться легендарная пехота — наша гордость и слава. Все те, кто 80 лет назад героически ковал победу на полях Великой Отечественной войны, честно выполнял свой солдатский долг в Афганистане и сегодня ежедневным ратным трудом приумножает обороноспособность государства и боеготовность армии», — говорится в поздравлении.

Особые слова благодарности адресовал глава государства ветеранам мотострелковых войск, которые посвятили службе Родине многие годы, остаются в строю и поддерживают связь с воинскими частями, ведут работу с молодым поколением.

Белорусский лидер поблагодарил мотострелков за службу и пожелал им, их родным и близким крепкого здоровья, счастья, оптимизма и новых успехов в наиважнейшем деле защиты родной Беларуси.

Мотострелковые войска представляют собой пехоту, оснащенную боевыми и транспортными машинами. Основная задача этих подразделений — вести бой в любых условиях, как пешком, так и на боевых машинах. День мотострелков учрежден в Беларуси в 2005 году.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше