Лукашенко поздравил мотострелков с профессиональным праздником

Глава государства особо отметил, что мотострелки являются надежными защитниками мирного труда белорусов и суверенитета нашей республики.
«Проходят годы, меняются поколения, но всегда неизменным уважением у народа будет пользоваться легендарная пехота — наша гордость и слава. Все те, кто 80 лет назад героически ковал победу на полях Великой Отечественной войны, честно выполнял свой солдатский долг в Афганистане и сегодня ежедневным ратным трудом приумножает обороноспособность государства и боеготовность армии», — говорится в поздравлении.
Особые слова благодарности адресовал глава государства ветеранам мотострелковых войск, которые посвятили службе Родине многие годы, остаются в строю и поддерживают связь с воинскими частями, ведут работу с молодым поколением.
Белорусский лидер поблагодарил мотострелков за службу и пожелал им, их родным и близким крепкого здоровья, счастья, оптимизма и новых успехов в наиважнейшем деле защиты родной Беларуси.
Мотострелковые войска представляют собой пехоту, оснащенную боевыми и транспортными машинами. Основная задача этих подразделений — вести бой в любых условиях, как пешком, так и на боевых машинах. День мотострелков учрежден в Беларуси в 2005 году.