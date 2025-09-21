Как работает единственный пункт пропуска на границе Беларуси с Латвией

Разговоры о том, закроет ли Латвия вслед за Польшей границу с Беларусью, не утихают в латвийском сейме. Пока там с решением не спешат, вероятно, понимая последствия такого решения. Однако и отказываться от обсуждений горячей темы также не собираются.
На фоне резонансного закрытия польской границы корреспондент Sputnik побывал на последнем действующем погранпереходе Беларуси с Латвией ― посмотрел, как на белорусской стороне работает пункт пропуска Григоровщина, и послушал, что говорят пограничники и граждане Беларуси и других стран, которые пересекают границу в обоих направлениях.
Через Григоровщину можно выехать в ЕС на легковом автомобиле, фуре, рейсовых и туристических автобусах, мотоциклах. Но есть ряд нюансов, о которых стоит знать заблаговременно. Но даже с ними пункт пропуска на латвийском направлении — едва ли не самый удобный из оставшихся путей в Европу, хотя нагрузка на пункт пропуска предсказуемо возросла после «закрытия» Польши.
«Спустя неделю после закрытия границы польской стороной мы наблюдаем количественный рост автобусов и легковых автомобилей на латвийском направлении», ― рассказал Sputnik официальный представитель Полоцкого пограничного отряда Денис Глебко.
