Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как работает единственный пункт пропуска на границе Беларуси с Латвией

Пункт пропуска Григоровщина ― Патерниеки на данный момент единственный действующий на границе с Латвией и один из трех оставшихся ПП (еще два — на литовском направлении) на границе Беларуси с ЕС. Смотрите на видео, что происходит в Григоровщине после «закрытия» Польши.

Источник: Sputnik.by

Разговоры о том, закроет ли Латвия вслед за Польшей границу с Беларусью, не утихают в латвийском сейме. Пока там с решением не спешат, вероятно, понимая последствия такого решения. Однако и отказываться от обсуждений горячей темы также не собираются.

На фоне резонансного закрытия польской границы корреспондент Sputnik побывал на последнем действующем погранпереходе Беларуси с Латвией ― посмотрел, как на белорусской стороне работает пункт пропуска Григоровщина, и послушал, что говорят пограничники и граждане Беларуси и других стран, которые пересекают границу в обоих направлениях.

Через Григоровщину можно выехать в ЕС на легковом автомобиле, фуре, рейсовых и туристических автобусах, мотоциклах. Но есть ряд нюансов, о которых стоит знать заблаговременно. Но даже с ними пункт пропуска на латвийском направлении — едва ли не самый удобный из оставшихся путей в Европу, хотя нагрузка на пункт пропуска предсказуемо возросла после «закрытия» Польши.

«Спустя неделю после закрытия границы польской стороной мы наблюдаем количественный рост автобусов и легковых автомобилей на латвийском направлении», ― рассказал Sputnik официальный представитель Полоцкого пограничного отряда Денис Глебко.

Смотрите в репортаже Sputnik, как сейчас работает пункт пропуска Григоровщина, и что говорят люди о возможном закрытии границы.