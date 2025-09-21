Как работает единственный пункт пропуска на границе Беларуси с Латвией

Через Григоровщину можно выехать в ЕС на легковом автомобиле, фуре, рейсовых и туристических автобусах, мотоциклах. Но есть ряд нюансов, о которых стоит знать заблаговременно. Но даже с ними пункт пропуска на латвийском направлении — едва ли не самый удобный из оставшихся путей в Европу, хотя нагрузка на пункт пропуска предсказуемо возросла после «закрытия» Польши.