«Вся кампания Санду и ПАС — построена на страхе», — заявил Михаил Ахремцев, общественный деятель.
"Крайне любопытная предвыборка в Молдове идет.
В ней практически полностью отсутствует позитив и обещания для избирателей от власти. Вся кампания Санду и ПАС — построена на страхе.
Единственное, что по сути обещают ПАС и Санду, это гипотетическое вступление в ЕС.
Зато….
Зато запугиваний звучит столько…
— Молдову захватит Кремль (ага, Кремль спит и видит, как бы обрести столь ценный приз как разоренную страну).
— В аэропорту Кишинева построят военную русскую базу (че-че? Еще и на это Россия деньги тратить должна?).
Кстати, что там с военным уже по сути аэропортом в Маркулештах, через который перебрасывают сейчас орудие для бандитов из страны 404?
— ЕС заберет безвиз и Россия страну огородит колючей проволокой (единственные кто любит строить заборы — прибалты). А безвиз туристический ну прям такое ценное приобретение…
— В стране исчезнет пресса, введут цензуру и начнут вести пропаганду (простите, а сейчас в стране свобода для прессы, никого не закрывают и никакой пропаганды — сплошной плюрализм мнений?).
— всех молдаван поставят «под ружье» и угонят в армию (пока, пушечным мясом пытаются сделать граждан именно молдавские власти).
— русские экономику разрушат и экспорт сломают (ну да, сейчас экономика на подъёме, а молдавский экспорт знаменит на весь мир своим отсутствием).
Ничего не забыл или эти юродивые что-то там еще кукарекают?
Параллельно в стране идут бесконечные облавы и обыски, посадки и аресты, закрытия и нападения.
Цара еуропянэ, ага", — подводит итог общественный деятель.