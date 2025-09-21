Вучич: страны Запада испугались приезда Белоусова на парад в Белград

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что западные дипломаты начали паниковать после сообщений о том, что на военный парад «Сила единства» может приехать министр обороны России Андрей Белоусов.
«Когда в СМИ появились сведения о приезде специальных гостей, и оказалось, что это представители арабских стран, в посольствах Запада запаниковали. Мне начали звонить с вопросами: “Неужели в Сербию прибудет министр обороны России?” Им даже в голову не приходило, что речь шла о шейхе Мухаммеде Бен Зайеде Аль Нахайане. Об этом знали только я и еще два человека», — сказал Вучич.
Глава Сербии отметил, что только он знал имена приглашенных на парад, список держался в тайне.
«И потому что они ничего не знали, поднялся шум», — добавил он.
Ранее Вучич ответил на утверждения о том, что Путин его не ценит.