9 из 10 бьют в цель: Российские дроны научили обманывать РЭБ ВСУ

18-я общевойсковая армия разработала инновационное программное обеспечение для дронов «Молния-2», позволяющее им эффективно противодействовать средствам РЭБ, используемым ВСУ. Об этом рассказал оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с позывным Дамбер.

Источник: Life.ru

«Прошили программу, чтобы самолёт в случае, если он заходит в РЭБ, он идёт на автопилоте, пока не выйдет из него. Прямо просто держит курс… Как только он выходит с РЭБа, мы разворачиваемся и дорабатываем нашу цель», — рассказал Дамбер.

По данным РИА «Новости», новая программа адаптирует поведение аппарата к радиопомехам. Прошивка существенно повысила результативность боевых вылетов «Молнии-2».

Отмечается, что девять из десяти ударных беспилотников ВС России «Молния-2» достигают целей.

Ранее сообщалось, что эффективность ударов БПЛА «Герань-2» после модернизации увеличилась на 30%. Всё благодаря увеличению массы боевой части.

