Возбуждено уголовное дело по факту обрушения школы в Татарске

Главк СКР по Новосибирской области сообщил на своем сайте о возбуждении уголовного дела по факту частичного обрушения сегодня утром здания средней школы № 5 в городе Татарске.

Как уточнило следствие, во время инцидента никто не пострадал. На месте работает следственная группа, назначена судебная строительная экспертиза, по делу изъята документация, устанавливается, когда и кем производились ремонтные работы в учебном заведении.

В свою очередь в региональном минобразования сообщили, что здание школы было построено в 1937 году. Перед началом учебного года школа была признана готовой к приему обучающихся.

Пока решение о судьбе здания не принято, но всех обучающихся с понедельника переведут в ближайшую школу № 9.