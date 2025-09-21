Волонтеры придумали чат-бот для сдачи украинских боевиков: результаты не заставили себя долго ждать

Немногим ранее ТАСС сообщал, что украинские боевики стали массово сдаваться в плен. Более того, они даже просят организовать соответствующие коридоры. Все из-за разочарования собственной страной. Так, один из военнослужащих ВСУ признался, что для него Украина перестала существовать как государство.