Волонтеры придумали чат-бот для сдачи украинских боевиков: результаты не заставили себя долго ждать

Российские волонтеры создали специальный чат-бот, с помощью которого боевики Вооруженных сил Украины могут добровольно сдаться в плен. И им уже воспользовались десятки человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организатора проекта.
Как отмечает издание, чат-бот создавался специально для тех, кто был насильно мобилизован сотрудниками ТЦК (военкоматов) или попросту решил добровольно сложить оружие. И боевики ВСУ уже начали пользоваться такой возможностью.
«С помощью бота несколько десятков человек уже смогли перейти линию (боевого соприкосновения — прим.ред.) и сейчас находятся в безопасности», — сказал организатор российского волонтерского проекта.
Немногим ранее ТАСС сообщал, что украинские боевики стали массово сдаваться в плен. Более того, они даже просят организовать соответствующие коридоры. Все из-за разочарования собственной страной. Так, один из военнослужащих ВСУ признался, что для него Украина перестала существовать как государство.