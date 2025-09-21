Суд обязал Певчих* ежедневно платить по 75 тыс рублей по делу о защите репутации

Как отмечает издание, поводом для претензий к Певчих* стал ее видеоролик. В нем блогерша допустила сразу три высказывания, которые суд признал порочащими деловую репутацию РФПИ. Как итог, инстанция обязала Певчих* удалить видео и его текст, а также опубликовать опровержение на тех же ресурсах.