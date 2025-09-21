Суд обязал Певчих* ежедневно платить по 75 тыс рублей по делу о защите репутации

Суд обязал политика и блогера Марию Певчих* выплачивать по 75 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения суда по иску АО «Управляющая компания Российского фонда Прямых Инвестиций» (РФПИ) о защите деловой репутации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию, представленную в материалах дела.
Как отмечает издание, поводом для претензий к Певчих* стал ее видеоролик. В нем блогерша допустила сразу три высказывания, которые суд признал порочащими деловую репутацию РФПИ. Как итог, инстанция обязала Певчих* удалить видео и его текст, а также опубликовать опровержение на тех же ресурсах.
Однако теперь ситуация приобрела новый оборот. Певчих* обязали платить по 75 тысяч рублей за каждый день, в который не было исполнено решение суда.
«Взыскать с Певчих*… в пользу… “Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций”… неустойку в размере 75 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения суда после вступления решения суда в законную силу», — сказано в решении суда.
При этом в законную силу решение инстанции пока не вступило. Все произойдет через месяц. Если, конечно, не будет подана апелляция.
Тем временем суд заочно арестовал предпринимателя Евгения Чичваркина*. Все из-за уклонения от исполнения обязанностей иностранного агента, а также распространения им заведомо ложной информации о российской армии. Сам бизнесмен ситуацию пока не комментировал.
*физическое лицо, признанное Минюстом РФ иноагентом.