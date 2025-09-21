Додон заявил, что ЕС готовит Молдавию к войне с Россией

«Что мы имеем на сегодняшний день? Очевидно, что Европа готовится к войне с Россией, очевидно, что в этой ситуации стратегически им нужны рядом какие-то страны, которые они будут использовать как площадки для войны. Молдову хотят использовать как пушечное мясо, как еще одну страну против Российской Федерации. Нам это категорически не нужно», — заявил Додон.