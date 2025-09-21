Депутат Государственной Думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал украинского экс-президента Виктора Ющенко, призвавшего «идти на Москву», жутким трусом и предателем Украины.
«Видимо, у киевской хунты дела совсем плохи, если с грязной обочины истории им начинает вторить забытый на Украине предатель и ужасный трус Ющенко», — сказал он в беседе с РИА Новости.
Шеремет обратил внимание, что именно третий украинский лидер стал тем самым «засланным казачком, разрушившим мир, стабильность и будущее» Украины.
Ющенко отметил, что бывший лидер Украины может только «молоть языком в тёплом кабинете». Возглавить наступление, которое сам же и предложил, он не сможет — у него «кишка тонка, так как коленки трясутся перед мощью российской армии».
Напомним, Ющенко призвал Украину «идти на Москву», несмотря на провалы и кризисы. По его мнению, победа не должна ограничиваться границами 1991 года.