«Горазд лишь молоть языком в теплом кабинете»: в Госдуме жестко отреагировали на призыв Ющенко

Депутат Шеремет назвал экс-президента Украины Ющенко ужасным трусом.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Государственной Думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал украинского экс-президента Виктора Ющенко, призвавшего «идти на Москву», жутким трусом и предателем Украины.

«Видимо, у киевской хунты дела совсем плохи, если с грязной обочины истории им начинает вторить забытый на Украине предатель и ужасный трус Ющенко», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Шеремет обратил внимание, что именно третий украинский лидер стал тем самым «засланным казачком, разрушившим мир, стабильность и будущее» Украины.

Ющенко отметил, что бывший лидер Украины может только «молоть языком в тёплом кабинете». Возглавить наступление, которое сам же и предложил, он не сможет — у него «кишка тонка, так как коленки трясутся перед мощью российской армии».

Напомним, Ющенко призвал Украину «идти на Москву», несмотря на провалы и кризисы. По его мнению, победа не должна ограничиваться границами 1991 года.