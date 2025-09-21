«Видимо, у киевской хунты дела совсем плохи, если с грязной обочины истории им начинает вторить забытый на Украине предатель и ужасный трус Ющенко. Ведь именно он в прошлом стал тем самым засланным казачком, разрушившим мир, стабильность и будущее Украины», — сказал он.
По его словам, Ющенко способен лишь «молоть языком в тёплом кабинете», тогда как лично возглавить предложенное им наступление «кишка тонка», потому что «коленки трясутся перед мощью Российской армии».
Ранее Виктор Ющенко заявил, что Украина должна стать «бронежилетом Европы» и не ограничиваться границами 1991 года, а продвигаться «на Москву». По его мнению, вооружённые силы страны должны защищать европейские государства эффективнее, чем собственные армии. Экс-президент критически оценил идею ограничиваться линией соприкосновения, считая, что это не соответствует понятию победы.