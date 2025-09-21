Володин рассказал, какой вопрос остается приоритетным для Госдумы

Володин заявил, что тема СВО и поддержка ее участников остается в приоритете для Госдумы.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что поддержка участников специальной военной операции (СВО) и их семей остается главным приоритетом в работе нижней палаты парламента. Об этом он сообщил на брифинге для журналистов, передает пресс-служба Госдумы.
«Нам надо думать о стране, надо сделать все для людей и, конечно, для Победы. Это значит, вопрос специальной военной операции, поддержка участников СВО для нас также приоритетный, как и был ранее», — подчеркнул спикер Госдумы.
Володин отметил, что с начала специальной военной операции парламент уже принял 140 законов, направленных на решение вопросов социальных гарантий, медицинской помощи и материального обеспечения участников СВО и членов их семей. Ранее Госдума утвердила ряд инициатив по обеспечению выплат, предоставлению жилья и медицинской реабилитации военнослужащих. Также были расширены меры социальной поддержки для семей погибших бойцов.