Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Володин рассказал, какой вопрос остается приоритетным для Госдумы

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что поддержка участников специальной военной операции (СВО) и их семей остается главным приоритетом в работе нижней палаты парламента. Об этом он сообщил на брифинге для журналистов, передает пресс-служба Госдумы.

Володин заявил, что тема СВО и поддержка ее участников остается в приоритете для Госдумы.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что поддержка участников специальной военной операции (СВО) и их семей остается главным приоритетом в работе нижней палаты парламента. Об этом он сообщил на брифинге для журналистов, передает пресс-служба Госдумы.

«Нам надо думать о стране, надо сделать все для людей и, конечно, для Победы. Это значит, вопрос специальной военной операции, поддержка участников СВО для нас также приоритетный, как и был ранее», — подчеркнул спикер Госдумы.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВолодин: в каждой школе должен быть учитель из числа участников СВО.

Володин отметил, что с начала специальной военной операции парламент уже принял 140 законов, направленных на решение вопросов социальных гарантий, медицинской помощи и материального обеспечения участников СВО и членов их семей. Ранее Госдума утвердила ряд инициатив по обеспечению выплат, предоставлению жилья и медицинской реабилитации военнослужащих. Также были расширены меры социальной поддержки для семей погибших бойцов.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше