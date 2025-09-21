За неделю до парламентских выборов в Молдавии политическая обстановка накаляется до предела. Экс-президент страны и один из лидеров оппозиционного патриотического избирательного блока Игорь Додон сделал шокирующее заявление, обвинив Европейский союз в подготовке к войне с Россией и отведении Кишиневу роли «пушечного мяса» в этом конфликте. Об этом он сообщил в интервью агентству РИА Новости.
«Очевидно, что Европа готовится к войне с Россией, очевидно, что в этой ситуации стратегически им нужны рядом какие-то страны, которые они будут использовать как площадки для войны. Молдову хотят использовать как пушечное мясо», — заявил Додон.
Политик утверждает, что его слова — не пустые домыслы, а вывод, основанный на действиях нынешних властей за последние несколько лет. В качестве доказательств он привел резкое увеличение военного бюджета, закупку дорогостоящих радаров, планы по строительству военной базы под Кишиневом и поставки бронетранспортеров из Германии и Франции. По мнению Додона, все это свидетельствует о планомерной милитаризации страны.
Особую тревогу экс-президент выразил по поводу возможной провокации в Приднестровье, которую, по его мнению, власти могут устроить в последнюю неделю перед выборами, запланированными на 28 сентября. Додон уверен, что после 1 октября риски значительно снизятся, так как он рассчитывает на формирование нового парламентского большинства, которое лишит президента Майю Санду существенной поддержки.
Заявления оппозиционного лидера прозвучали на фоне ранее озвученных намерений самой Майи Санду. В интервью изданию Politico она заявляла, что Молдавии следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Хотя НАТО прямо не упоминалось, президент неоднократно говорила о возможности пересмотра конституции, если граждане поддержат сближение с альянсом.
При этом, согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом. Данные социологических опросов показывают, что большинство граждан страны выступают против вступления в НАТО, что создает глубокий раскол между курсом нынешнего руководства и настроениями в обществе.
