«Пушечное мясо» против России: Додон раскрыл планы Запада по Молдавии

Политик утверждает, что его слова — не пустые домыслы, а вывод, основанный на действиях нынешних властей за последние несколько лет. В качестве доказательств он привел резкое увеличение военного бюджета, закупку дорогостоящих радаров, планы по строительству военной базы под Кишиневом и поставки бронетранспортеров из Германии и Франции. По мнению Додона, все это свидетельствует о планомерной милитаризации страны.