Лебедев: в Чугуеве в результате удара «похоронено» подразделение ВСУ

По информации координатора подполья, подразделение противника планировалось перебросить под Купянск.

Источник: Аргументы и факты

В городе Чугуев Харьковской области под удар попало одно из подразделений ВСУ, сообщил в воскресенье в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В Чугуеве похоронили подразделение, которое должны были перекинуть на купянское направление», — написал он.

Информации о том, какое подразделение противника попало под удар, нанесенный накануне вечером по целям в Чугуеве, нет.

Ранее были опубликованы кадры уничтожения пункта временной дислокации одной из бригад ВСУ в Красноармейске.