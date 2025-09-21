Евросоюз стал покупать больше российских грибов

В июле Литва оказалась самым активным покупателем российских лисичек в Евросоюзе, выложив за них 4,5 миллиона евро. Другие страны ЕС тоже брали российские грибы: Германия потратила 475,3 тысячи евро, Словения — 238,9 тысячи, Австрия — 81,8 тысячи, а Польша — всего около 32 тысяч. В общем рейтинге Россия заняла второе место среди тех, кто поставлял лисички в ЕС. Главным поставщиком для Евросоюза оказалась Белоруссия — 7,7 миллиона евро.