Минпросвет Казахстана получил новую функцию в области борьбы с теневой экономикой

Астана. 21 сентября. КазТАГ — Министерство просвещения Казахстана получило новую функцию в области борьбы с теневой экономикой, передает корреспондент агентства.

«В положении о министерстве просвещения Республики Казахстан (…): в пункте 15 (функции — КазТАГ): дополнить подпунктом 18−2) следующего содержания: “18−2) разработка и утверждение правил отбора и подготовки лидеров изменений в образовании;”; дополнить подпунктом 235−40) следующего содержания: “235−40) участие в формировании государственной политики и принятие мер по противодействию теневой экономике в области дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, дополнительного образования, охраны прав детей”, — говорится в постановлении правительства.

Подпункт 18 функций решено изложить в следующей редакции: «18) разработка и утверждение типовых правил приема на обучение в организации образования, реализующие общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего, общего среднего образования, образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, за исключением республиканских, областных, городов республиканского значения и столицы специализированных школ-интернатов — колледжей олимпийского резерва и областных, городов республиканского значения и столицы школ-интернатов для одаренных в спорте детей».

Постановление кабмина уже введено в действие.