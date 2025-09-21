Минпросвет Казахстана получил новую функцию в области борьбы с теневой экономикой

«В положении о министерстве просвещения Республики Казахстан (…): в пункте 15 (функции — КазТАГ): дополнить подпунктом 18−2) следующего содержания: “18−2) разработка и утверждение правил отбора и подготовки лидеров изменений в образовании;”; дополнить подпунктом 235−40) следующего содержания: “235−40) участие в формировании государственной политики и принятие мер по противодействию теневой экономике в области дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, дополнительного образования, охраны прав детей”, — говорится в постановлении правительства.
Подпункт 18 функций решено изложить в следующей редакции: «18) разработка и утверждение типовых правил приема на обучение в организации образования, реализующие общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего, общего среднего образования, образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, за исключением республиканских, областных, городов республиканского значения и столицы специализированных школ-интернатов — колледжей олимпийского резерва и областных, городов республиканского значения и столицы школ-интернатов для одаренных в спорте детей».
Постановление кабмина уже введено в действие.