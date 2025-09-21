Украина ввела персональные санкции против ряда молдавских политиков

Указ о введении персональных санкций подписал Владимир Зеленский.
В санкционный список вошли:
Евгения Гуцул — башкан Гагаузской автономии Молдовы;
Наталия Параска — глава партии «Возрождение»;
Василе Боля — депутат парламента;
Александр Кидай — общественный деятель;
Дмитрий Константинов — председатель Народного собрания Гагаузии;
Ион Маху — экс-сотрудник Службы информации и безопасности, общественный деятель;
Виктор Петров — депутат Народного собрания Гагаузии;
Константин Старыш — депутат парламента;
Виктория Фуртуна — глава партии Moldova Mare;
Богдан Цырдя — депутат парламента;
Юрий Чофу — глава профсоюза сотрудников силовых органов Молдовы;
Игорь Шорников — экс-сотрудник внешнеполитического ведомства Приднестровья.
Ограничения включают блокировку активов, запрет на торговые операции и транзит через Украину, ограничение виз и въезда, запрет на участие в приватизации и госзакупках, прекращение культурных, образовательных и научных обменов, а также запрет на медиа-деятельность и распространение контента в Украине.