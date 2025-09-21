Ричмонд
Украина ввела персональные санкции против ряда молдавских политиков

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Украина ввела персональные санкции против ряда молдавских политиков и общественных деятелей.

Источник: CC BY 4.0

Указ о введении персональных санкций подписал Владимир Зеленский.

В санкционный список вошли:

Евгения Гуцул — башкан Гагаузской автономии Молдовы;

Наталия Параска — глава партии «Возрождение»;

Василе Боля — депутат парламента;

Александр Кидай — общественный деятель;

Дмитрий Константинов — председатель Народного собрания Гагаузии;

Ион Маху — экс-сотрудник Службы информации и безопасности, общественный деятель;

Виктор Петров — депутат Народного собрания Гагаузии;

Константин Старыш — депутат парламента;

Виктория Фуртуна — глава партии Moldova Mare;

Богдан Цырдя — депутат парламента;

Юрий Чофу — глава профсоюза сотрудников силовых органов Молдовы;

Игорь Шорников — экс-сотрудник внешнеполитического ведомства Приднестровья.

Ограничения включают блокировку активов, запрет на торговые операции и транзит через Украину, ограничение виз и въезда, запрет на участие в приватизации и госзакупках, прекращение культурных, образовательных и научных обменов, а также запрет на медиа-деятельность и распространение контента в Украине.

