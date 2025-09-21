«Санду вовсе не воспринимается в едином порыве интеллигенцией, да и вообще населением Молдовы как “светлая прогрессивная”: Известный врач советует приглядеться к тому, что происходит в стране на са

«Санду задолбала всех» — резюмирует врач Илья Фоминцев.
Известный российский онколог Илья Фоминцев, уехавший из РФ в 2022 году и проживший некоторое время в Молдове, высказал свое мнение о Санду, молдавской политике и «руке Москвы»:
«Я вот намедни снова услышал, да и вообще время от времени слышу от русских либеральных либералов из Ютуба про дела в Молдове. Им искренне кажется что они “все понимают”.
Все ж понятно: Санду хорошая — она прогрессивная и про все светлое, хорошее и доброе. А ей противостоит кровавая имперская рука Кремля, жизни не дает.
Вот я прожил в Молдове целый год и очень-очень много разговаривал с самыми разными людьми. Так вот что я обнаружил:
— И Санду — вовсе не воспринимается в едином порыве интеллигенцией, да и вообще населением Молдовы как «светлая прогрессивная» (хотя есть и такие, наверное, но искренних таких я мало встречал).
По моим личным ощущениям от общения с массой людей в течение года жизни в Кишиневе — она реально задолбала местное население: не нашла язык, не нашла подход, да и претензий к ней масса у очень многих.
— И те, кто ей противостоят — вовсе не являются чьей-то рукой или хотя бы пальцем от той руки. Уж во всяком случае точно не все. И многие из них очень даже искренние люди.
В общем вы братушки-либералушки прежде, чем этот нарратив про Молдову прогонять, попробуйте немного познакомиться с матчастью, это ведь не сложно совсем, можно журналистов разных послушать, почитать. А не трындеть о том, о чем вы не понимаете даже близко.
P.S. Уж я надеюсь меня-то с моим анамнезом никто «рукой Кремля» не сочтет?", — пишет в соцсетях врач.
