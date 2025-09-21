Никитин рассказал о проделанной работе в Вадском округе

По словам главы региона, он остался доволен состоянием центральной районной больницы. Вместе с главой округа Иваном Анатольевичем Ураевым Никитин осмотрел действующие отделения и проверил ход ремонта инфекционного корпуса.
«Достойная работа главного врача Александра Викторовича Горбунова», — отметил губернатор.
Также он напомнил, что в прошлом году в селе Вад была построена новая водозаборная станция, оснащённая современной системой очистки. По его словам, это должно решить проблему с водоснабжением для местных жителей. Особое внимание Никитин уделил Вадскому озеру, которое является памятником природы. Он сообщил, что водоем сильно зарос и нуждается в помощи.
«Дал поручение минэкологии проработать на месте со специалистами возможные способы очистки озера», — сообщил глава региона.
Кроме того, губернатор обсудил с руководством округа вопросы благоустройства, планы по ремонту Дома культуры и другие направления развития села.
Ранее сообщалось, что Глеб Никитин посетил с рабочим визитом Спасский округ.