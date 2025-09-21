Никитин рассказал о проделанной работе в Вадском округе

Также он напомнил, что в прошлом году в селе Вад была построена новая водозаборная станция, оснащённая современной системой очистки. По его словам, это должно решить проблему с водоснабжением для местных жителей. Особое внимание Никитин уделил Вадскому озеру, которое является памятником природы. Он сообщил, что водоем сильно зарос и нуждается в помощи.