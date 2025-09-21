Губернатор Паслер поздравил работников леса с профессиональным праздником

Губернатор также отметил сотрудничество работников лесного хозяйства с МЧС и МВД в борьбе с незаконной вырубкой и пожарами. К началу сентября проведено более 12 тыс. рейдов. Денис Паслер подчеркнул, что работа сотрудников, которые занимаются лесом, поддерживает экономику региона, обеспечивая предприятия пиломатериалами и фанерой.