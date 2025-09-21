Ричмонд
Губернатор Паслер поздравил работников леса с профессиональным праздником

Губернатор Свердловской области Денис Паслер поздравил работников лесного хозяйства с профессиональным праздником. В своем обращении он отметил важность лесов региона, занимающих более 15 млн гектаров, что составляет 68% территории области.

Источник: Коммерсантъ

Денис Паслер поблагодарил сотрудников за вклад в лесовосстановление, подчеркнув, что ежегодно восстанавливается более 30 тыс. гектаров леса. Он отметил, что акция «Сохраним лес» привлекает жителей региона к высадке саженцев.

Губернатор также отметил сотрудничество работников лесного хозяйства с МЧС и МВД в борьбе с незаконной вырубкой и пожарами. К началу сентября проведено более 12 тыс. рейдов. Денис Паслер подчеркнул, что работа сотрудников, которые занимаются лесом, поддерживает экономику региона, обеспечивая предприятия пиломатериалами и фанерой.