Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Для меня это честь и гордость»: вице-премьер Крыма о санкциях

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен — РИА Новости Крым. Вице-премьер правительства Крыма Альберт Куршутов в комментарии РИА Новости назвал честью и гордостью включение его в санкционный список Украины.

Источник: РИА "Новости"

Накануне на сайте главы киевского режима Владимира Зеленского появился указ о введении санкций против 96 лиц, в том числе политических и общественных деятелей России, включая ряд должностных лиц крымского правительства. Также под санкциями киевского режима оказался ряд крымских организаций и предприятий. Санкции предусматривают блокировку активов и лишения государственных наград.

Для меня оказаться в этом списке — гордость и честь. Это список патриотов России, которые идут правильным путем и работают на благо российского Крыма. Мы будем и дальше двигаться в этом направлении.

сказал Куршутов

По его словам, санкционные списки в практической плоскости ничего не значат и не имеют никаких последствий.

«Никаких активов на территории Украины и украинских наград у меня лично нет. Ничего из того, что там прописано, они реально реализовать не могут», — сказал вице-премьер РК.