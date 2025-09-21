«Для меня это честь и гордость»: вице-премьер Крыма о санкциях

Накануне на сайте главы киевского режима Владимира Зеленского появился указ о введении санкций против 96 лиц, в том числе политических и общественных деятелей России, включая ряд должностных лиц крымского правительства. Также под санкциями киевского режима оказался ряд крымских организаций и предприятий. Санкции предусматривают блокировку активов и лишения государственных наград.
Для меня оказаться в этом списке — гордость и честь. Это список патриотов России, которые идут правильным путем и работают на благо российского Крыма. Мы будем и дальше двигаться в этом направлении.
По его словам, санкционные списки в практической плоскости ничего не значат и не имеют никаких последствий.
«Никаких активов на территории Украины и украинских наград у меня лично нет. Ничего из того, что там прописано, они реально реализовать не могут», — сказал вице-премьер РК.