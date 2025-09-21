Глава ЕК ответила на призыв Трампа ввести пошлины против Индии и Китая

С Китаем США вступили в торговую войну после прихода Трампа к власти. Вашингтон поднял пошлины на весь импорт из этой страны до 145%. Пекин ввел симметричные меры в размере 125%. В мае на встречах в Женеве сторонам удалось договориться о снижении американских пошлин на китайские товары со 145 до 30%, и наоборот, китайских пошлин на продукцию из США — со 125 до 10% на 90 дней. В августе Китай и США продлили тарифную паузу еще на три месяца.