Глава ЕК ответила на призыв Трампа ввести пошлины против Индии и Китая

Евросоюз примет собственное решение относительно пошлин против Индии и Китая, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после соответствующего призыва американского президента Дональда Трампа. Об этом она сообщила в интервью бельгийской газете Soir.

Источник: AP 2024

«ЕС примет собственные решения. Эта просьба связана с желанием президента [Трампа] усилить давление на Россию, чтобы добиться прекращения [конфликта], чтобы усадить Россию за стол переговоров; именно поэтому я только что предложила наш 19-й пакет санкций», — ответила фон дер Ляйен на вопрос о реакции ЕС на призыв Трампа. 19 сентября ЕК раскрыла содержание этого пакета санкций.

Глава комиссии подтвердила, что Европа продолжит «координировать усилия по обе стороны Атлантики и со странами “Большой семерки”». Глава ЕК также подчеркнула необходимость укреплять партнерские отношения, в том числе с Индией.

«С учетом растущей роли страны в обеспечении безопасности Индо-Тихоокеанского региона, более тесное сотрудничество между ЕС и Индией становится как никогда важным», — отметила фон дер Ляйен.

Так она объяснила объявление новой стратегической повестки ЕС-Индия, одним из приоритетов которой является укрепление взаимной обороны и безопасности. ЕС стремится заключить новое соглашение о свободной торговле к концу 2025 года, которое «принесет пользу предприятиям обеих сторон».

Общий размер американских тарифов для Индии после повышения на 25% в конце августа достиг 50%, что стало одним из наиболее высоких показателей. Президент США объяснил увеличение пошлин тем, что Индия продолжает покупать российскую нефть. Официальный представитель индийского МИДа Рандхир Джайсвал назвал действия Вашингтона «несправедливыми и неоправданными».

С Китаем США вступили в торговую войну после прихода Трампа к власти. Вашингтон поднял пошлины на весь импорт из этой страны до 145%. Пекин ввел симметричные меры в размере 125%. В мае на встречах в Женеве сторонам удалось договориться о снижении американских пошлин на китайские товары со 145 до 30%, и наоборот, китайских пошлин на продукцию из США — со 125 до 10% на 90 дней. В августе Китай и США продлили тарифную паузу еще на три месяца.

Трамп на этой неделе также потребовал от стран НАТО и ЕС полностью прекратить закупки российской нефти, так как это, по мнению политика, несправедливо по отношению к США. Он заявил, что санкции, введенные Европой против Москвы и российских чиновников, «недостаточно жесткие». В воскресенье, 21 сентября, он вновь озвучил свой призыв.

Россия считает западные санкции незаконными.

