Песков поделился подробностями подготовки прямой линии с Путиным

Путин 17 сентября поручил правительству РФ и администрации президента подготовить новую прямую линию. По его словам, этот проект рассчитан на получение живой обратной связи от граждан страны, которая помогает выявлять наиболее острые проблемы и пути решения запросов россиян. На следующий день Песков сообщил, что прямая линия Путина в текущем году будет объединена с большой пресс-конференцией. Проведение запланировано на декабрь, но точную дату Песков не назвал.