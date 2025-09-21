Ричмонд
Песков поделился подробностями подготовки прямой линии с Путиным

Формат прямой линии с президентом России Владимиром Путиным постоянно стараются делать более информативным. Об этом 21 сентября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Источник: РИА "Новости"

«Мы пытаемся этот формат сделать каждый раз более информативным», — сказал Песков.

Он отметил, что в подготовке мероприятия администрация президента (АП) собирает как можно больше обращений граждан и старается дать живые ответы на максимальное количество вопросов. Песков добавил, что в обработке обращений задействуются технологии искусственного интеллекта (ИИ).

Кроме того, по словам пресс-секретаря президента РФ, министерства и ведомства оперативно реагируют на обращения еще на этапе их сбора, что позволяет решать проблемы еще до прямой линии.

«И министерства, и ведомства даже в ходе сбора вопросов живо реагируют, и пока собираем вопросы, уже принимаются меры. Поэтому проект такой объемный. И, надеюсь, будет так же в этом году», — заключил Песков.

Путин 17 сентября поручил правительству РФ и администрации президента подготовить новую прямую линию. По его словам, этот проект рассчитан на получение живой обратной связи от граждан страны, которая помогает выявлять наиболее острые проблемы и пути решения запросов россиян. На следующий день Песков сообщил, что прямая линия Путина в текущем году будет объединена с большой пресс-конференцией. Проведение запланировано на декабрь, но точную дату Песков не назвал.

Последняя прямая линия с Путиным прошла 19 декабря 2024 года и была так же совмещена с пресс-конференцией. Приглашения на мероприятия также получили представители западных СМИ и аккредитованные в РФ иностранные журналисты.

