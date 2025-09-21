«Убийство Чарли Кирка потрясло весь здравомыслящий мир, но только не молдавские власти. Посольство Молдовы в США взобралось на вершину: “Молдова решительно осуждает и отвергает любые формы политического насилия” — фальшь, которая прекрасно заполняет паузу значительного молчания Кишинева. Видимо, пресс-релиз посольства правил не новый посол, а его предшественник. Через несколько дней США предоставили Молдове 130 миллионов долларов из проекта USAID на строительство ЛЭП Стрэшень-Гутинаш», — сообщил в соцсетях экс-премьер-министр Молдовы Влад Филат.
«Так у нас из всех НПО останется только НПО “Виерул”.
И тут великие немые, тая от упоения, принялись шаманить над выписанным чеком и благодарить Белый дом, который готовится к похоронам соратника президента Трампа, об убийстве которого молдавские власти молчат по сей день.
Основные характеристики национал-социализма: главенствующая роль нацистской пропаганды; принципы тоталитаризма: теория заговора, разрушение основ демократии, однопартийное правление, отмена разделения властей, принципы милитаризма, мировая власть господствующей расы в виде истинных арийцев.
Пропаганда национал-социалистов строилась на избранности немецкого народа и его превосходстве над всеми остальными народами. Молдавским демократическим властям безусловно чужды эти идеи, и их пропаганда зиждется не на исключительности собственного народа, а на открыто выраженном министром Абузу презрении к «быдлу», которое, затаив дыхание, с восторгом взирает на попрание законов, уничтожение веры, порядка, основ и самой логики государства. И каждый молдаванин почему-то абсолютно уверен, что это было сказано не о нём, а о его соседе.
Именно об этом слова Василия Розанова: «Насладившись в полной мере великолепным зрелищем революции, наша интеллигенция приготовилась надеть свои мехом подбитые шубы и вернуться обратно в свои уютные хоромы, но шубы оказались украденными, а хоромы были сожжены». Выстрелив в Чарли Кирка, Тайлер Робинсон пошёл в магазин за мороженым. Сегодня хоронят человека, которого в XXI веке казнили за собственное мнение, за правду, за веру, за любовь к своей Родине. Он жил ради того, за что стоит умереть. Царство небесное.
Rest in peace, Charlie".