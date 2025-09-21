Сергей Кириенко и Андрей Бочаров почтили память павших на Мамаевом кургане

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко проводит эти дни в Волгограде. Вместе с главой региона Андреем Бочаровым он побывал на Мамаевом кургане.
Участники встречи возложили цветы, почтив память павших в годы Сталинградской битвы.
Кириенко прибыл в Волгоград в преддверии финала Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0», которая проходит в Среднеахтубинском районе на базе оборонно-спортивного лагеря «Авангард».
Награждение победителей запланировано на 22 сентября. В связи с этим главная высота России будет некоторое время недоступна для туристов.