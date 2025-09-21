В Бангкоке нашли пропавшую россиянку

Ранее сообщалось, что 34-летняя российская гражданка Эрика Владыко из Владивостока, находившаяся длительное время на таиландском острове Самуи вместе с дочерью, приехала в Бангкок и пропала в столице Таиланда в ночь на 13 сентября после того, как приехала на такси в один из баров в 11-м переулке улицы Сукхумвит, оставив дочь в номере гостиницы. По информации русскоязычных социальных сетей в Таиланде, ребенок был обнаружен служащими отеля, которые вызвали туристическую полицию, и полицейские временно определили девочку в один из детских домов Бангкока.