В Бангкоке нашли пропавшую россиянку

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 сен — РИА Новости. Пропавшая в Бангкоке россиянка Эрика Владыко найдена, она жива и здорова, сообщили РИА Новости волонтеры, которые занимались ее поисками.

Источник: © РИА Новости

«Нашли Эрику, жива, здорова. Была в отеле, отель позвонил в консульство, консульство отправило человека, он сейчас с ней», — сообщили собеседники агентства.

На встречу с женщиной едут ее мама и близкие друзья.

Ранее сообщалось, что 34-летняя российская гражданка Эрика Владыко из Владивостока, находившаяся длительное время на таиландском острове Самуи вместе с дочерью, приехала в Бангкок и пропала в столице Таиланда в ночь на 13 сентября после того, как приехала на такси в один из баров в 11-м переулке улицы Сукхумвит, оставив дочь в номере гостиницы. По информации русскоязычных социальных сетей в Таиланде, ребенок был обнаружен служащими отеля, которые вызвали туристическую полицию, и полицейские временно определили девочку в один из детских домов Бангкока.

В конце этой недели в Бангкок прибыла мать пропавшей россиянки, которая заботится о ее четырехлетней дочери. Подруга Эрики Светлана, по информации СМИ, нашла ребенка в детском доме и навещала ее там до прибытия бабушки.