Хинштейн вступил в должность губернатора Курской области

«Сегодня я официально вступаю в должность губернатора. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддержал мою кандидатуру и мою программу действий, каждому из 406 тысяч 346 человек. Такой внушительный результат, почти 87% голосов, воспринимаю как мандат абсолютной поддержки, которая дает нам право начать перемены во всех сферах жизни Курской области. Конечно, в первую очередь это поддержка курса нашего президента Владимира Владимировича Путина, который направил меня в регион. Именно курс президента мы реализовывали и будем реализовывать на курской земле», — заявил Хинштейн на торжественной церемонии вступления в должность главы региона.