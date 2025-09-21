Ричмонд
Хинштейн вступил в должность губернатора Курской области

КУРСК, 21 сен — РИА Новости. Торжественная церемония вступления Александра Хинштейна в должность избранного губернатора Курской области состоялась в областном центре, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

В мероприятии принял участие полномочный представитель президента Российской Федерации в центральном федеральном округе Игорь Щёголев.

«Сегодня я официально вступаю в должность губернатора. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддержал мою кандидатуру и мою программу действий, каждому из 406 тысяч 346 человек. Такой внушительный результат, почти 87% голосов, воспринимаю как мандат абсолютной поддержки, которая дает нам право начать перемены во всех сферах жизни Курской области. Конечно, в первую очередь это поддержка курса нашего президента Владимира Владимировича Путина, который направил меня в регион. Именно курс президента мы реализовывали и будем реализовывать на курской земле», — заявил Хинштейн на торжественной церемонии вступления в должность главы региона.

Ранее ЦИК РФ после обработки 100% протоколов сообщал, что врио губернатора Курской области Александр ХинштейнЕдиная Россия») победил на выборах главы региона с 86,92% голосов. В региональном избиркоме сообщили, что по результатам проведенного очередного заседания, Хинштейн был зарегистрирован избранным на должность губернатора Курской области.

