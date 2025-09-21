Сергей Кириенко и Андрей Бочаров дали старт программе проекта «Сталинградский призыв»

Как подчеркнул губернатор, символично, что начало обучения совпадает с важной для России датой — 80-летием Великой Победы, а также Днем воинской славы страны — победы русских дружин в Куликовской битве.
«Мы встречаемся с вами на легендарной героической земле непокоренного Сталинграда. И сегодня начинает практическую работу наш “Сталинградский призыв” — новая образовательно-патриотическая программа Волгоградской области, которая является составной частью большой государственной программы, реализуемой на территории Российской Федерации по поручению Президента нашей страны Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина с целью подготовки управленческих кадров», — отметил Андрей Бочаров.
Глава региона напомнил о важности преемственности между поколениями воинов-победителей и современных защитников страны, призвал к бережному отношению к историческому наследию и памяти. В 2025 году вышла в свет книга «Сталинград. Без срока давности», посвященная признанию геноцида мирных жителей в годы Великой Отечественной войны на территории области. Губернатор передал экземпляры издания Сергею Кириенко и другим участникам встречи.
Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко выразил признательность военнослужащим и участникам проекта за их отвагу и преданность делу, особо отметив эффективность федеральной инициативы «Время героев» и пример губернатора Волгоградской области как успешного государственного лидера.
«Губернатор Волгоградской области — прекрасный пример того, как успешный командир, успешный военнослужащий может стать очень успешным государственным гражданским руководителем, губернатором одной из крупнейших и авторитетных областей нашей страны, — сказал Сергей Кириенко. — Этот и другие примеры показывают, что путь, который перед вами впереди, он реальный, и его можно с достоинством и успешно пройти».
Он также подчеркнул важность работы с подрастающим поколением, отметив, что именно сейчас в области проходит общероссийский заключительный этап военно-спортивной игры «Зарница».
Напомним, что проект «Сталинградский призыв», являющийся составной частью программы «Время героев», был запущен 2 февраля 2025 года в Триумфальном зале музея-панорамы. Из 566 поданных заявок было отобрано 69 победителей. 36 из них приступили к образовательному процессу, а остальные — действующие военные, которые начнут обучение по завершении службы. Участники осваивают актуальные управленческие методики, чтобы применить полученные навыки для развития муниципалитетов Волгоградской области и всей страны.