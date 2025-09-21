Афганистан призвал США избегать повторения «прошлых неудачных подходов»

«В ходе всех двусторонних переговоров до сведения Соединенных Штатов неизменно доводилось, что для Исламского Эмирата независимость и территориальная целостность Афганистана имеют первостепенное значение. Следует напомнить, что в соответствии с заключенным в Дохе соглашением (о выводе США и их союзниками всех войск с афганской территории — прим. ТАСС) Соединенные Штаты обязались “не применять и не угрожать применением силы [по вопросам, касающимся] территориальной целостности или политической независимости Афганистана, а также не вмешиваться в его внутренние дела”. Необходимо, чтобы они оставались привержены своим обязательствам. Вновь подчеркиваем, что вместо повторения прошлых неудачных подходов следует придерживаться политики, основанной на реализме и рациональности», — отмечается в тексте. «Исламский Эмират Афганистан стремится к построению конструктивных отношений со всеми государствами на основе общих интересов», — подчеркивается в заявлении.