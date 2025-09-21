РБК: генерал-полковник Александр Лапин уволен из армии

Генерал-полковник Александр Лапин уволен с военной службы, сообщает РБК. По данным СМИ, Лапин может перейти на работу в администрацию Татарстана. Ранее Лапин возглавлял Ленинградский военный округ, а в ходе первой фазы спецоперации на Украине возглавлял группу войск «Центр». Он подвергался критике за отступление ВС РФ из Красного Лимана, а также неудачи у Чернигова и при переправе через Северский Донец, сопровождавшиеся большими потерями.