Великобритания признала государственность Палестины

Премьер-министр Великобритании Стармер объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Стармер заявил, что движение ХАМАС не должно играть какой-либо роли в управлении Палестиной, Лондон расширит санкции против него.

Источник: Reuters

Новость дополняется

