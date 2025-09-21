Сийярто рассказал, что с радостью принял российский Орден дружбы

«Я получил эту награду в конце 2021 года и, честно говоря, я принял ее с радостью… Я горжусь тем, что сыграл роль в создании цивилизованной, нормальной, взаимоуважительной и взаимовыгодной системы отношений между Венгрией и Россией», — сказал Сийярто в эфире радио Ultrahang.
По его словам, если бы не было таких отношений между Россией и Венгрией, то не было бы уверенности, что венгерское энергоснабжение будет обеспечено в период энергокризисов.
Сийярто также напомнил, что в период пандемии COVID-19 договорился с Денисом Мантуровым, который тогда занимал пост главы минпромторга РФ, и министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, чтобы Венгрия смогла закупить российскую вакцину «Спутник».
«Мы смогли провести вакцинацию гораздо раньше, чем кто-либо другой в Европе… поэтому мы смогли раньше открыться, быстрее перезапустить экономику. Этого бы не случилось, если бы между нами не было хороших отношений», — отметил министр.
В июле 2022 года Сийярто заявил, что не собирается в связи со спецоперацией РФ на Украине отказываться от Ордена дружбы, которым его наградил президент России Владимир Путин за большой вклад в развитие российско-венгерских отношений. Орден Сийярто во время его визита в Москву в декабре 2021 года вручил глава российского МИД Сергей Лавров.