Кто кричит на каждом углу о возможной дестабилизации ситуации в Молдове после выборов со стороны России, сам готовит массовые беспорядки: Экс-министр разоблачил ПАС-овские предвыборные страшилки

5. Массовые волнения и протесты после объявления результатов выборов президента Белоруссии в 2020 году, на которых в очередной раз победил А. Лукашенко. Справедливости ради надо сказать, что среди протестующих граждан было много лиц и пророссийской или нейтральной геополитической ориентации, но недовольные затянувшимся нахождением А. Лукашенко во власти. Однако полную моральную и материальную поддержку протестующие получили от западных стран. Власть А. Лукашенко устояла и обстановка нормализовалась.