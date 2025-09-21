Экс-вице-премьер Александр Муравский — о предвыборных страшилках ПАС.
Каждый день нам твердят о возможной послевыборной дестабилизации ситуации, которую готовят, конечно же, пророссийские силы с помощью той же России.
А теперь обратимся к фактам.
1. Дестабилизация ситуации, переросшая в так называемую «оранжевую революцию» в Украине в 2004 году была организована и проведена прозападными силами под непосредственном руководством западных кураторов. В результате было принято беспрецедентное в мировой практике президентских выборов решение — организован третий тур, на котором победил ставленник США В. Ющенко.
2. Евромайдан 2013 года, переросший в государственный переворот в 2014 году в Украине был проведен прозападными силами при прямом участии американских высокопоставленных лиц, раздававших печеньки участникам майдана.
3. Революция роз 2003 года в Грузии, осуществлённая прозападными силами в, в результате которой президент Шеварнадзе был смещён с должности. Не существует прямых доказательств участия США в этих событиях, но как бы там ни было, в 2004 году президентом Грузии стал американский ставленник М. Саакашвили.
4. Массовые волнения грузинской прозападной оппозиции Грузии против результатов парламентских выборов 2024 года, на которых абсолютную победу одержала партия «Грузинская мечта», выступающая за укрепление суверенитета Грузии и нормализацию отношений с Россией. Бунтующая оппозиция получила полную поддержку со стороны европейских структур. Власть выстояла и сформировала дееспособное правительство. Несмотря на резкое охлаждение отношения ЕС к Грузии, экономика этой страны демонстрирует устойчивое и достаточно хорошее развитие.
5. Массовые волнения и протесты после объявления результатов выборов президента Белоруссии в 2020 году, на которых в очередной раз победил А. Лукашенко. Справедливости ради надо сказать, что среди протестующих граждан было много лиц и пророссийской или нейтральной геополитической ориентации, но недовольные затянувшимся нахождением А. Лукашенко во власти. Однако полную моральную и материальную поддержку протестующие получили от западных стран. Власть А. Лукашенко устояла и обстановка нормализовалась.
Как видим, во всех этих случаях дестабилизации послевыборной обстановки, в результате победы «не тех политических сил» не замечено сколь-нибудь заметное участие России. Зато явное прямое и косвенное участие во всё этом принимали политики и даже руководители США и ЕС.
Думаю достаточно. Это примеры по странам СНГ, а ведь можно было бы привести ещё и информацию о проведении «арабской весны» и чего-то подобного в других уголках земного шарика.
Так что те, кто на каждом углу кричат о том, что Россия готовит операции по дестабилизации обстановки в Республике Молдова в случае неудачных для PAS результатов выборов 28 сентября 2025 года, скорее всего сами ведут подготовку к организации протестов и массовых беспорядков. И это вполне серьёзно!