Израиль отверг признание палестинской государственности тремя странами

В МИД подчеркнули, что «Израиль не примет никаких оторванных от реальности и вымышленных текстов, которые направлены на то, чтобы заставить его признать несостоятельные границы» палестинского государства. «Политические жесты, направленные на внутреннюю электоральную аудиторию, только вредят Ближнему Востоку и не приносят никакой пользы», — продолжили в ведомстве, отметив, что «вместо этого, если страны, подписавшие эти декларации, действительно хотят стабилизировать ситуацию в регионе, им следует сосредоточиться на оказании давления на ХАМАС с целью освобождения заложников и немедленного разоружения [радикалов]».