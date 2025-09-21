Ричмонд
Израиль отверг признание палестинской государственности тремя странами

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 сентября. /ТАСС/. Израиль категорически отвергает односторонние заявления ряда стран о признании палестинской государственности. Об этом говорится в официальной реакции МИД Израиля на соответствующие шаги, сделанные Великобританией, Канадой и Австралией.

Источник: РИА "Новости"

«Израиль категорически отвергает одностороннее заявление о признании палестинского государства, сделанное Великобританией и некоторыми другими странами. Эти заявления не способствует миру, а, напротив, еще больше дестабилизирует регион и подрывают шансы на достижение мирного решения в будущем», — говорится в заявлении, распространенном пресс-службой внешнеполитического ведомства еврейского государства.

В МИД подчеркнули, что «Израиль не примет никаких оторванных от реальности и вымышленных текстов, которые направлены на то, чтобы заставить его признать несостоятельные границы» палестинского государства. «Политические жесты, направленные на внутреннюю электоральную аудиторию, только вредят Ближнему Востоку и не приносят никакой пользы», — продолжили в ведомстве, отметив, что «вместо этого, если страны, подписавшие эти декларации, действительно хотят стабилизировать ситуацию в регионе, им следует сосредоточиться на оказании давления на ХАМАС с целью освобождения заложников и немедленного разоружения [радикалов]».

В воскресенье Великобритания, Канада и Австралия объявили о признании государственности Палестины.

