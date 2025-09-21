Ричмонд
Макрон: Европа работает над прекращением закупок российских энергоресурсов

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны Европы активно работают над прекращением поставок российских энергоносителей, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. В интервью американскому телеканалу CBS News он прокомментировал ситуацию с закупками нефти и газа из России, отметив, что работа в этом направлении продолжается, информирует РИА Новости.

В России неоднократно подчеркивали, что Запад допустил серьезную ошибку, отказавшись от покупки энергоресурсов у страны, поскольку это приведет к новой, более сильной зависимости из-за повышения цен.

В Москве отметили, что те, кто отказался от закупок, все равно вынуждены приобретать российские уголь, нефть и газ через посредников по более высоким ценам. -0-