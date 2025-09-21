Ричмонд
МИД Израиля: признание Палестины подрывает шансы на сделку с ХАМАС

В воскресенье премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о признании Лондоном Государства Палестина, аналогичные заявления сделали власти Австралии и Канады.

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израиль отверг заявления Великобритании, Канады и Австралии о признании палестинского государства, утверждая, что такие действия подрывают возможности для достижения соглашения с палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщает РИА Новости.

В воскресенье премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о признании Лондоном Государства Палестина, аналогичные заявления сделали власти Австралии и Канады. Ранее сообщалось, что десять стран, включая Францию, планируют признать Палестину на конференции в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября.

Заявления западных стран о намерении признать Государство Палестина вызвали негативную реакцию и осуждение со стороны Израиля и США. Израиль подчеркнул, что односторонние действия по признанию палестинского государства не способствуют миру и могут дестабилизировать регион, а также снизить шансы на достижение мирного решения в будущем. -0-

