Ранее Life.ru рассказывал, что Майя Санду дала ЕС обещание отправить на убой на Украину 700 наёмников при переизбрании. Согласно якобы обнародованной переписке из парламента республики, данное обязательство было дано главой государства в ходе июльского саммита с европейскими лидерами. В приложенных к утечке документах также утверждается, что в боевых действиях уже участвуют не менее 15 молдавских граждан.