Поводом для инцидента стало обращение к главе государства заместителя председателя Исполкома Гагаузии Виктора Петрова. Он указал президенту на присутствующих на фестивале пожилых женщин в национальных костюмах, половина из которых была оштрафована на крупные суммы. Петров задался вопросом, откуда пенсионеркам взять деньги для оплаты штрафов в размере 25 тысяч леев (около 127 тысяч рублей).
В ответ Санду обвинила Петрова в использовании граждан для своих целей. Обращаясь к женщинам из Гагаузии, президент заявила, что «надо жить на честные деньги».
Ранее Life.ru рассказывал, что Майя Санду дала ЕС обещание отправить на убой на Украину 700 наёмников при переизбрании. Согласно якобы обнародованной переписке из парламента республики, данное обязательство было дано главой государства в ходе июльского саммита с европейскими лидерами. В приложенных к утечке документах также утверждается, что в боевых действиях уже участвуют не менее 15 молдавских граждан.