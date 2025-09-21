Что за манеры? Появилось видео, как конь из почётного караула испражняется перед Трампом и Карлом III

Конь справил нужду рядом с Трампом и Меланией. Видео © X/ altrella_l.
На кадрах заметно, что поблизости находились также британские монархи — король Карл III и королева Камилла. Однако реакция присутствующих была весьма сдержанной: первая леди США осталась невозмутимой, британский монарх предпочёл сделать вид, будто ничего экстраординарного не случилось, Трамп лишь коротко взглянул вслед животному. Дольше всего на удаляющегося коня смотрела королева Камилла.
Ранее Life.ru писал, что визит Дональда Трампа в Британию не обошёлся без скандала. Лидер США во время смотра почётного караула прошёл впереди Карла III, чем удивил и протоколистов, и общественность по обе стороны Атлантики.