ЦАХАЛ: 550 тысяч жителей покинули город Газа

Армия обороны Израиля заявила, что количество мирных жителей, покинувших город Газа в преддверии военной операции ЦАХАЛа, превысило 550 тысяч. Движение ХАМАС, как сообщается, пыталось воспрепятствовать их перемещению и «использовать как живой щит».
Утром 7 октября 2023 года бойцы движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля, убив и взяв в заложники многих мирных жителей и военнослужащих, а также запустили по стране более 3 тысяч ракет. Количество жертв составило не менее 1400 человек, большинство из них — гражданские. Многие погибшие были участниками музыкального фестиваля. Нападение стало крупнейшим массовым убийством евреев со времен Холокоста.
Израиль для прекращения вооруженных действий, последовавших за данными событиями, требует вернуть всех заложников, как живых, так и погибших, разоружения ХАМАСа, демилитаризации сектора Газа, израильского контроля безопасности в секторе и создания альтернативного гражданского правительства сектора, которое не будет представлять угрозы Израилю.
8 сентября 2025 года двое мужчин зашли на остановке Рамот в автобус и начали стрелять в пассажиров. Погибли шесть человек. Ответственность взяла ХАМАС.
Читайте материал «Фон дер Ляйен: ЕС будет учитывать свои интересы в вопросе пошлин против Китая».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.