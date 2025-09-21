Нетаньяху о заявлениях Великобритании, Канады и Австралии: палестинское государство не будет создано

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинское государство не будет создано к западу от реки Иордан, комментируя недавние заявления о признании палестинской государственности Великобританией, Канадой и Австралией. Об этом сообщает ТАСС.
Он подчеркнул, что на протяжении многих лет противостоял значительному давлению как внутри страны, так и извне, чтобы предотвратить создание этого образования. Он охарактеризовал его как террористическое. Нетаньяху отметил, что Израиль действовал твердо и разумно, удвоив строительство в еврейских поселениях в Иудее и Самарии, и намерен продолжать эту политику.
Нетаньяху также сообщил, что даст ответ на последнюю попытку навязать Израилю «государство террора» после своего возвращения из США, где планирует участвовать в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и встретиться с президентом Дональдом Трампом. -0-