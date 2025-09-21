Ричмонд
Анонсировано участие Трампа и Вэнса в мероприятиях памяти Кирка в Аризоне

Президент США Дональд Трамп, а также вице-президент Джей Ди Вэнс планируют принять участие в траурных мероприятиях в память о консервативном активисте Чарли Кирке, который был убит 10 сентября.

Мероприятия состоятся в Аризоне. Предполагается, что их посетят до 100 тысяч американцев.

Кирк скончался после того, как в него стреляли в университете в американском штате Юта.

Читайте материал «Фон дер Ляйен: ЕС будет учитывать свои интересы в вопросе пошлин против Китая».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

