Трамп раскрыл главное препятствие для мира на Украине

Президент США Дональд Трамп считает, что глубокая личная вражда между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским является главным препятствием на пути к миру. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News, продолжая серию своих заявлений о путях урегулирования конфликта.
«Мне нужно разобраться с [конфликтом] России и Украины. Это ужасно. Вражда между Путиным и Зеленским очень велика. Много вражды», — сказал Трамп.
Эта мысль развивает его предыдущее заявление от 16 сентября. Тогда, перед визитом в Великобританию, Трамп предположил, что ему придется лично присутствовать в комнате для переговоров, поскольку стороны «не могут находиться вместе». Он также дал понять, что Киеву в итоге придется пойти на сделку.
При этом Трамп дает понять, что не намерен форсировать события. Всего несколько дней назад, 18 сентября, он заявил, что считает несвоевременным обращаться к Владимиру Путину с предложением о прекращении огня, однако подчеркнул, что «в нужный момент», если потребуется, он будет «действовать жестко». Таким образом, президент США выстраивает позицию, в которой он является ключевой фигурой, способной не только инициировать, но и лично модерировать будущий мирный процесс.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.