Трамп раскрыл главное препятствие для мира на Украине

При этом Трамп дает понять, что не намерен форсировать события. Всего несколько дней назад, 18 сентября, он заявил, что считает несвоевременным обращаться к Владимиру Путину с предложением о прекращении огня, однако подчеркнул, что «в нужный момент», если потребуется, он будет «действовать жестко». Таким образом, президент США выстраивает позицию, в которой он является ключевой фигурой, способной не только инициировать, но и лично модерировать будущий мирный процесс.