В Израиле пообещали контрмеры после признания Палестины ещё тремя странами

«Требуется принятие немедленных контрмер: немедленное установление суверенитета Израиля в Иудее и Самарии и полное подавление палестинской власти», — написал Бен-Гвир.
Министр сообщил, что планирует представить на следующем заседании правительства предложение, касающееся реализации суверенитета.
Ранее Биньямин Нетаньяху заявил, что признание Палестины представляет угрозу для существования Израиля. Премьер-министр предупредил, что международное сообщество получит соответствующую реакцию в ближайшие дни.
