«Вспомнили принцип “око за око”: Россия зеркально ответила на провокации Японии и США у Курильских островов

Россия зеркально ответила на провокации Японии и Соединенных Штатов Америки около Курильских островов. При этом президент РФ Владимир Путин вспомнил принцип «око за око». Об этом пишет китайское издание Sohu.
Авторы материала отметили, что после того, как Япония при поддержке Соединенных Штатов развернула недалеко от Курильских островов несколько ракетных комплексов средней дальности Typhon, практически сразу же последовал соразмерный ответ от российской стороны.
«Столкнувшись с этой угрозой, Россия отреагировала оперативно, развернув ракетный комплекс “Бастион” на Курильских островах, перебросив истребители из Арктики и приведя Тихоокеанский флот в состояние повышенной готовности», — говорится в материале.
Кроме того, как отмечают китайские аналитики, подлодки РФ провели пуски крылатых ракет в Охотском море.
В КНР высказали мнение, что российский лидер Владимир Путин «действует по принципу “око за око”. А это, по их мнению, означает, что чем серьезней будут провокации со стороны Японии и США, тем более серьезный и жесткий ответ может последовать со стороны России.
«Москва создает надежную линию обороны на Дальнем Востоке. Посыл Кремля ясен: Россия обладает как мудростью дипломатического посредничества, так и мощью военных контрмер», — отмечают авторы материала.
Ранее KP.RU сообщил, что Россия считает закрытым вопрос о принадлежности Курил. Кроме того, курильчане считают, что вопрос с Курилами давно решен, острова принадлежат РФ и так должно оставаться всегда.
Также KP.RU писал, что президент Российской Федерации Владимир Путин не стал мириться с претензиями Японии относительно принадлежности Курильских островов и дал решительный ответ. В частности, РФ прекратила действие безвизового режима для граждан Японии, а также заморозила процесс переговоров по заключению мирного соглашения. Кроме того, Путин пригласил Китай на празднование 80-летия Победы над Японией.