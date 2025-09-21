Митрополит Тихон написал статью о Чарли Кирке

«Что особенно восхищает в фигуре Чарли Кирка — это его готовность идти со словом о Царствии Небесном, о традиционных ценностях, о консервативных принципах в самые, казалось бы, неподходящие места, обитатели которых в большинстве своем и слышать ничего подобного не желают! Он выбрал “миссионерское поле”, быть может, самое важное, но, как мы убедились, отнюдь не безопасное, примерно такое же, как проповедь где-нибудь в племени людоедов. Студенческие кампусы, молодежная среда поколений Z и Y», — пишет Тихон.
По его словам, Кирк, общаясь с молодежью, «уважал интеллект» собеседников, ставил себя с ними «на равных, не опускаясь до клоунады», и говорил «то, во что верил». Митрополит отметил, что активиста «полюбили и возненавидели» за «искреннюю страсть, принципиальность и убежденность».
Тихон возглавляет Крымскую митрополию с 2023 года. Financail Times называла его «духовником» президента Владимира Путина. В интервью РБК в 2016 году Шевкунов посоветовал узнать у авторов, почему его так нарекли. Клирик знаком с президентом и активно участвует в проектах президентской администрации, сообщал Кремль.
Чарли Кирк был застрелен 10 сентября во время выступления в университете в штате Юта. Ему был 31 год, у активиста остались жена и двое детей. Подозреваемый в убийстве взят под стражу, это 22-летний Тайлер Робинсон. Похороны Кирка проходят 21 сентября в Аризоне, ожидается, что с ним простятся тысячи человек.
Кирк в 18 лет, в 2012 году, основал вместе с правым активистом Биллом Монтгомери организацию Turning Point USA (TPUSA). Кирк придерживался правого христианского мировоззрения. Он активно выступал в студенческой среде, появлялся на дебатах в медиа и вел соцсети (например в X у него более 6 млн подписчиков).
Как отмечает CNN, Кирк создал «общенациональную организацию, позиционируя себя как рупор молодежного крыла движения MAGA». Сооснователь TPUSA известен как активный сторонник президента Дональда Трампа, который говорил о глубокой личной симпатии и уважении к Кирку.