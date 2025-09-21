Минобороны: силы ПВО уничтожили 22 дрона ВСУ над регионами России

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили 22 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией регионов России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
«21 сентября в период с 16:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 16 дронов были сбиты над акваторией Черного моря, а также по три дрона над Белгородской областью и Республикой Крым.